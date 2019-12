Erasmusweg na negen maanden van werkzaamheden weer helemaal open

Na negen maanden van werkzaamheden is de Erasmusweg weer open voor al het verkeer. Dat is twee weken eerder dan gepland. De weg heeft in twee delen een opknapbeurt gekregen, met nieuw asfalt en markeringen. Wel zorgde de Make-over de afgelopen maanden voor omleidingen, waardoor buurtbewoners enige hinder ondervonden.

“Ik ben erg blij dat hij twee weken eerder open gaat”, zegt een moeder die haar kind afzet bij de Ds Van den Boschschool op de Erasmusweg. “Een rit die ik nu bijna in een half uur maak doe ik straks in een paar minuten, wanneer ik niet meer om hoef te rijden. Gister was ik te laat voor het kerstdiner waardoor mijn kinderen teleurgesteld waren, maar ik kon er niks aan doen. Het stond gewoon helemaal vast.”

De heropening is ook een meevaller voor plaatselijke ondernemers. “Bij onze apotheek lagen veel planken en oudere mensen waren bang om daarover uit te glijden, waardoor het lastiger werd om ons te bezoeken”, zegt Xaviera Cameron van Apotheek Erasmusplein. “Maar ik ben wel blij dat hij weer open gaat, en het ziet er nu ook heel mooi uit! Ik ga straks een gat in de lucht springen van blijdschap.”