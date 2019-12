Goldband maakt dé Haagse Song van het Jaar

Het nummer ‘Mijn Stad’ van Goldband is dé Haagse Song van het Jaar 2019. Vrijdagavond werd in het Paard bekend gemaakt dat het nummer van de Haagse groep de meeste stemmen heeft gekregen in deze door Den Haag FM, poppodium PAARD en platform 3voor12 Den Haag opgezette wedstrijd.

In de foyer van het PAARD traden vrijdagavond tijdens een live-radioshow verschillende Haagse acts op waaronder Tess et les Moutons, Sunny Rays, Mispoes en Jack Faded. Wethouder Robert van Asten opende de avond door de eerste plaat in de radiostudio in te starten. Nadat eerder deze week naar buiten kwam dat Son Mieux, de winnaar van vorig jaar, de wisselbokaal van hout en plexiglas is kwijt geraakt , nam Karel Gerlach van Goldband de nieuwe prijs op het podium in ontvangst. De prijs werd uitgereikt door nachtburgemeester Sjoerd van schuylenburch

De zoektocht naar de Haagse Song van 2019 is 2 december begonnen. Er was een lijst met zo’n honderdvijftig Haagse nummers waaruit iedereen zijn of haar favoriete songs kon kiezen. Je kon daarnaast je eigen favoriet invoeren. Naast de publieksstemming was er ook een vakjury bestaande uit programmeurs uit de Haagse muziekscene. De vijfde editie van de verkiezing heeft ruim 7.200 stemmen opgeleverd. Eerder wonnen Son Mieux , The Navitors , De Kraaien en Piñata de verkiezing.

Top 20 Haagse Song van het Jaar 2019:

1. Goldband – ‘Mijn Stad’

2. Sunny Rays – ‘Rustig Aan’

3. Son Mieux – ‘Nothing’

4. DI-RECT – ‘Devil Don’t Care’

5. Tim Akkerman & The Ivy League – ‘Dance Tonight’

6. Pat Smith – ‘Jet Plane’

7. AVA NOVA – ‘Please Don’t’

8. Mispoes ft. AVA NOVA – ‘Girls Rule’

9.Monomyth – ‘Auster’

10. Niko – ‘Nine Out Of Ten’

11. MAXINE – ‘DON.T’

12. HENK – ‘Nowhere To Go’

13. Suburbs – ‘Sound Of The Sea’

14. Tess et les Moutons – ‘Mon Paris’

15. The Limiters – ‘Somewhere In Between’

16. Lake Haze – ‘Circuits Dream’

17. Juulz – ‘Shy Rockstar’

18. Golden Earring – ‘Say When’

19. Jeans – ‘Aquiatic Lifefrms Alien Hybrd Evolvd’

20. Playground Zer0 ft. Will Rendle & AVA NOVA – ‘This Is The Part’