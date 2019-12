In 2020 opnieuw songfestival in Den Haag

In 2020 wordt opnieuw een Haags Songfestival georganiseerd, dat gebeurde eerder in 1970 en in 2003. Het initiatief voor het lokale liedjesfestijn komt van de gemeente Den Haag, voor de productie wordt samengewerkt met de mensen die ook verantwoordelijk zijn voor het Bevrijdingsfestival in Den Haag. Cabaretier Sjaak Bral is, net als in 2003, de trekker van het evenement. Bij mediapartner Omroep West spreekt Bral van “een prachtig evenement voor en door Den Haag“.

Artiesten die mee willen doen aan het songfestival kunnen zich voor 15 maart aanmelden voor één van de voorrondes, uit iedere voorronde gaan twee acts door naar de finale. De voorrondes zijn in april 202 te vinden in Theater De Vaillant, Theater Dakota, Diamant Theater en Bibliotheek Nieuw Waldeck. Eind mei is de finale in poppodium Paard. Voor het festival worden muzikanten gezocht die in Den Haag wonen en een lied over de stad hebben, ook moet het lied moet Nederlands gezongen zijn.