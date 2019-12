Ook financieel directeur Henrik-Jan Rinner per direct weg bij ADO

In de week waarin eerder technisch manager Jeffrey van As op non-actief werd gesteld, is vrijdag bekend geworden dat financieel directeur Henrik-Jan Rinner vertrokken is. Dit melden bronnen aan Omroep West.

Rinner werd in 2017 aangesteld als financieel directeur bij ADO Den Haag. In 2019 vervulde hij tijdelijk de functie van interim-directeur na het vertrek van Mattijs Manders.

Bij de aanstelling van de huidige ADO-directeur Mohammed Hamdi in augustus, kreeg Rinner weer de functie van CFO en statutair directeur.