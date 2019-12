In 2020 opnieuw songfestival in Den Haag

Opnieuw maffia-verdachte opgepakt

De politie heeft opnieuw iemand aangehouden die ervan verdacht wordt lid te zijn van de Italiaanse maffia-organisatie Camorra. Het gaat om de 58-jarige Haagse ondernemer en pizzeria-eigenaar Dario P. Dat meldt de NOS. Hij wordt er volgens een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van verdacht drugstransporten naar Napels en Rome te hebben gecoördineerd.

Eind november pakte politie ook al een vermoedelijk maffialid op. Deze Alfredo M. bakte pizza’s in een restaurant in Den Haag. Met de arrestatie van Dario P. denkt de Italiaanse politie een maffia-organisatie te hebben opgerold die via Nederland tienduizenden kilo’s hasj Italië binnenbracht en grote partijen Colombiaanse cocaïne binnensmokkelde via Spanje en Nederland.