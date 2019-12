Overvallers Poolse supermarkt gemaskerd en maakten geld buit

Bij de overval op een Poolse supermarkt aan de Nunspeetlaan is donderdagavond geld buitgemaakt. Een medewerkster werd door twee gemaskerde mannen bedreigd met een steekwapen. Volgens de politie zijn de daders daarna op een scooter vertrokken in de richting van de De la Reyweg.

Rond 18.30 kwamen twee mannen de winkel binnen. Ze hadden hun gezicht bedekt met sjaals, maskers en capuchons. Ze bedreigden de vrouw achter de kassa en vertrokken met geld. Wie iets heeft gezien van de overval, wordt gevraagd zich te melden.

Het is niet de eerste overval op de winkel. In september 2018 werd een medewerker bedreigd met een wapen. De dader vertrok toen met geld uit de kassa en met de telefoon van het slachtoffer. Beelden van die overval waren daarna te zien in het opsporingsprogramma Team West. Voor die overval is nog niemand opgepakt.