Verdachte steekpartij Loevesteinlaan geeft zichzelf aan

De verdachte van de steekpartij op de Loevesteinlaan in Den Haag, waarbij donderdagmiddag een 28-jarige man gewond raakte, heeft zich in de avond bij de politie gemeld. Het gaat om een 25-jarige man uit Den Haag. Dat meldt de politie vrijdagmiddag.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was kort na 16.00 uur. De politie kan nog niet zeggen hoe het met de gewonde gaat. De identiteit van de dader was vrij snel bekend. Hij meldde zich vervolgens zelf bij een politiebureau.