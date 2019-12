Vier aanhoudingen nadat man vermoedelijk van balkon is gegooid

Bij een ruzie in een woning aan het Lopikplein is een zwaargewonde gevallen. Het slachtoffer zou van een balkon zijn gegooid. De politie doet nog onderzoek naar wat er zich in het appartement heeft afgespeeld. Vier aanwezigen bij de ruzie werden door de politie aangehouden.

De politie kreeg rond 3.30 uur een melding van een ruzie in een woning aan het Lopikplein. Bij aankomst vonden agenten een gewonde man op de binnenplaats. Het slachtoffer zou van het balkon naar beneden zijn gegooid, maar de politie kan dit nog niet bevestigen zolang het onderzoek nog niet is afgerond.

Vier mensen die bij de vechtpartij aanwezig waren zijn door de politie aangehouden. Het is nog niet bekend wat hun rol in de ruzie is.