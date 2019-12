Alan Pardew na het weekend gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer ADO

Het moet gek lopen als Alan Pardew geen trainer van ADO Den Haag wordt. Hij ziet zondagmiddag voor het eerst zijn nieuwe elftal live in actie als ADO op bezoek gaat bij Ajax. Niet veel later zal Pardew een contract voor een half jaar tekenen. De 58-jarige Engelsman moet de huidige nummer zeventien in de tweede seizoenshelft behoeden voor degradatie uit de eredivisie.

De laatste plooien worden de komende dagen glad gestreken en dan zal ADO de komst van de markante Engelsman wereldkundig maken. In hoofdlijnen zijn beide partijen al akkoord. Over zaken als de hoogte van het bedrag dat Pardew mag investeren en het meenemen van een assistent, wordt nu nog gesproken. In totaal komt er in de winterstop een kleine miljoen euro beschikbaar voor investeringen.

Dat Pardew een eigen assistent meeneemt is een gebruikelijk gegeven voor Engelse coaches. Daarnaast zal Edwin de Graaf ook niet meer terugkeren bij de Haagse club. Afgelopen maandag bevestigde ADO-directeur Mohammed Hamdi dat de assistent-trainer, na het handgemeen met Donny Gorter, niet meer terugkeert bij de huidige nummer zeventien van de eredivisie.