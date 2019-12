Café op Soestdijkseplein dicht om illegaal gokken

Een café op het Soestdijkseplein moet voor drie maanden op slot vanwege illegaal gokken. Dat heeft waarnemend burgemeester Johan Remkes bepaald. Het Haags Economisch Interventie Team heeft de afgelopen maanden twee keer een inval gedaan. Er is ook 12.000 euro in beslag genomen.

Via zogenaamde gokzuilen, computers of laptops waar geld ingelegd kan worden op onder andere sportwedstrijden. In het deze week gepubliceerd ondermijningsbeleid van de gemeente komt naar voren dat bij 60 locaties in de stad illegaal gegokt kan worden.