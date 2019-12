Commissaris Smit: “Integriteit is politiek wapen geworden”

De commissaris van de koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, vindt dat integriteit “een politiek wapen is geworden”. Dat zei hij zaterdagochtend in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

Smit was te gast om terug te blikken op het politieke jaar in Den Haag en Zuid-Holland. In Den Haag moesten twee wethouders van Hart voor Den Haag/Groep de Mos hun ontslag indienen omdat ze verdachten zijn in een corruptiezaak. Door deze affaire is integriteit topprioriteit geworden voor het nieuwe Haagse stadsbestuur dat bestaat uit VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA.

Een speciale commissie integriteit onderzocht zelfs de Haagse wethouders. De commissie was kritisch: zo hebben de partijen die onderhandelden over de nieuwe coalitie zich niet aan eerder gemaakte afspraken gehouden. De commissie constateert dat er was besloten dat de namen van de kandidaten pas openbaar zouden worden na afronding van de screening. En dat gebeurde niet: het nieuwe coalitieakkoord, inclusief de kandidaat-wethouders werden al vorige week maandag gepresenteerd.

De commissaris vindt dat het woord ‘integriteit’ niet altijd goed gebruikt wordt, zo legde hij uit in het radioprogramma. “Het is ook een politiek wapen geworden. Je roept: ‘Ik twijfel aan de integriteit van iemand’ en iemand is al beschadigd.”