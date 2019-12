Persoon gedood bij steekpartij op Goudriaankade

Er is iemand overleden nadat hij is neergestoken op de kruising van de Rijswijkseweg en de Goudriaankade in Den Haag, meldt de politie. Het incident was zaterdagavond rond 18.45 uur. De politie wil nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer.

De politie heeft de Rijswijkseweg ter hoogte van de Goudriaankade afgezet en doet onderzoek naar de steekpartij. Een woordvoerder van de politie kon nog niet zeggen of er mensen zijn aangehouden.

Doordat de Rijswijkseweg is afgezet, rijdt tram 15 om. De tram stopt bij Den Haag Hollands Spoor en halte Leeghwaterplein. Dat is op loopafstand van de haltes Waldorpstraat/Station HS en Goudriaankade. Ook bus 26 richting Voorburg Station rijdt om.

Foto: Regio 15