‘Sirenen uit de diepte’ van Emma Talbot in Kunstlicht

Het wekelijkse live cultuurmagazine Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 11.00 tot 12.00 uur aandacht aan ‘Sirenen uit de diepte’ (foto) van Emma Talbot bin het museum voor actuele kunst GEM aan de Stadhouderslaan.

Poëtische teksten, lichte materialen, vloeiende lijnen en decoratieve patronen zijn kenmerkend voor het werk van Emma Talbot. De tentoonstelling in GEM is haar eerste museale solotentoonstelling buiten haar thuisland het Verenigd Koninkrijk.

Het werk van Emma Talbot (1969) verkent het menselijke bestaan als een droomachtige, soms beklemmende ervaring tussen bewust -en onderbewustzijn, het alledaagse en het mythische. Van tekeningen en sculptuur tot beschilderde loshangende zijden doeken en geluid: in vele gedaanten trekken de vrouwfiguren van Emma Talbot aan de toeschouwer voorbij. Het onderbewustzijn heeft Talbots speciale belangstelling. In Kunstlicht vertelt kunsthistoricus en tentoonstellingsmaker Melchior Jaspers over haar werk.

In Kunstlicht natuurlijk ook de vaste rubrieken: het Vrolijk Intermezzo met Thom Ferwerda, Door de bril van een ander met Mira Feticu en de Kunstgreep van acteur Vincent Linthorst. Gewoontegetrouw sluit het programma af met agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: Emma Talbot, ‘How Is (Your Own) Death So Inconceivable?’ (detail), acryl op zijde, 2019