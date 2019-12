200 mensen bij herdenking doodgestoken Bilal

Groot verdriet bij voetbalvereniging H.V.V. Laakkwartier. Een herdenkingsbijeenkomst voor de doodgestoken voetballer Bilal trok zondag ruim tweehonderd mensen. Bilal voetbalde al als klein jongetje bij Laakkwartier. “De spelers van zijn elftal hebben hun verdriet gedeeld met elkaar. Het was een respectvolle bijeenkomst”, aldus voetbalclubvoorzitter Ron Jansen.

Na de bijeenkomst liep de groep een tocht door de wijk naar het Vadercentrum aan de Goeverneurlaan, waar een condoleanceregister is geopend. Daarna liep de groep door naar de Goudriaankade, waar Bilal is doodgestoken.

Het nieuws is hard aangekomen bij de aanwezigen. “Dit is zo zinloos. Kan het nog steeds niet geloven, we zullen deze lachebek missen”, vertelt iemand die het slechte nieuws vannacht hoorde. “Hij was een goede voetballer, hij leefde echt voor de sport. Hij was zo’n relaxte gast. Hij deed zijn sport, school, werk en nu is hij dood”, zegt de man met tranen in zijn ogen.

Voetbaldier

Bilal speelde al vanaf de jeugd bij de voetbalvereniging. Voorzitter Jansen beschrijft hem als een ‘voetbaldier’. “Hij gaf altijd iedereen een hand bij binnenkomst en had ook respect voor de trainers. Zijn vader ging ook altijd mee naar uitwedstrijden. Echt heel betrokken.”

Een buurtgenoot die Bilal al jaren kent uit de buurt en van de voetbal, zegt dat Bilal een ruzie probeerde te sussen voordat hij werd neergestoken. Inmiddels zijn er vier mannen opgepakt voor de steekpartij.