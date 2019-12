Automobilist rijdt bewust op bromfietser in

De politie zoekt getuigen van een mogelijk opzettelijke aanrijding op de kruising van de Soestdijksekade met het Soestdijkseplein zaterdag. Een 35- jarige man uit Den Haag raakte daarbij gewond.

Rond 19.15 uur kreeg de politie de melding dat er op de Soestdijksekade een auto opzettelijk was ingereden op een bromfiets. Eenmaal ter plaatse troffen agenten de gewonde bestuurder aan met zijn beschadigde bromfiets en meerdere auto’s met blikschade. Uit verklaringen van enkele getuigen bleek de bestuurder van een blauwkleurige Mercedes voorzien van een Bulgaars kenteken na een ruzie te zijn ingereden op de bromfietser. Aan deze aanrijding was een ruzie vooraf gegaan tussen de bromfietser en de bestuurder van de Mercedes.

De bestuurder van de Mercedes reed vervolgens in tegenovergestelde richting tegen meerdere voertuigen aan in de richting van het Veluweplein. Uiteindelijk heeft de bestuurder de bromfietser aangereden die daarbij gewond raakte en later naar het ziekenhuis werd vervoerd. De 27-jarige bestuurder van de Mercedes werd aangehouden.