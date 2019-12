Commissaris van de koning: “Den Haag heeft recht op stevige, gezaghebbende burgemeester”

“Den Haag heeft recht op een stevige, gezaghebbende burgemeester.” Dat zei commissaris van de koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM over de nieuwe burgemeester van Den Haag.

Na de uitkomsten van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de vonkenregen op Scheveningen trad burgemeester Pauline Krikke af. De commissaris stelde vervolgens Johan Remkes aan als waarnemend burgemeester. Remkes heeft bij zijn aanstelling aangegeven dat hij tot 1 juli blijft. Voor die tijd moet er dus een nieuwe kroonbenoemde burgemeester zijn.

De commissaris van de koning heeft onlangs de Haagse fractievoorzitters bijeengeroepen om de start van de benoemingsprocedure voor een kroonbenoemde burgemeester te bespreken. De gemeenteraad moet de profielschets vaststellen waar de nieuwe burgemeester aan moet voldoen. “Die profielschets kom ik in januari ophalen”, zei Smit. “En dan gaat de procedure van start.”

De nieuwe burgemeester van Den Haag staat een flinke klus te wachten. “Het is geen appeltje-eitje hier in deze stad, maar dat is geen enkele grote stad. Dus het burgemeesterschap is gewoon een mooie, maar soms ook ingewikkelde functie. Ik verwacht dat er mensen zijn die zeggen: ‘Dat durf ik wel aan’. Den Haag heeft ook recht op een stevige, gezaghebbende burgemeester. Ik heb er goede hoop op die te gaan vinden. Maar ik moet het net straks nog ophalen, dus we gaan het zien.”