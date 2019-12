Dief gooit portemonnee in gracht tijdens vlucht voor politie

Een dief heeft zondagmiddag tijdens zijn vlucht voor de politie een gestolen portemonnee in de gracht gegooid. Dat melden agenten van bureau Jan Hendrikstraat op social media.

Met hulp van het duikteam van de brandweer is de portemonnee boven water gehaald.

Rond 13.20 uur werd vanuit een woning op de Zeestraat de portemonnee gestolen. Nadat agenten de man in de gaten kregen zette hij het op een lopen. In zijn vlucht heeft hij de portemonnee in het water gegooid. De man is daarna ontkomen.

Het gaat om een man van ongeveer 20 jaar, hij is licht getint en 1,70 m lang. Verder heeft hij een normaal postuur, blauwe gewatteerde jas, stoppelbaardje en een donkere gebreide muts.