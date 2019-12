Haagse PvdD wil minder inzet van (benzine-)bladblazers

Nu het bladblazer-seizoen is afgelopen komt de Partij voor de Dieren (PvdD) Den Haag met de oproep om in het nieuwe seizoen geen benzine-bladblazers meer in te zetten. Tevens wil de partij dat niet meer overal bladeren worden weggeblazen.

“Op plekken waar het kan moeten we bladeren laten liggen”, zegt PvdD-raadslid Robin Smit in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM: “Je ziet ook vaak dat in plantsoenen het blad wordt weggeblazen, als je dat laat liggen is het beter voor de biodiversiteit.”

Sinds een uitzending van het tv-programma Zondag met Lubach over bladblazers stellen steeds meer lokale fracties van de Partij voor de Dieren vragen aan het gemeentebestuur. “Onze landelijke partij is hiermee gekomen, overal waar we in de gemeente zitten proberen we dit nu op te pakken”, aldus Smit.

Luister hier naar het gesprek met Robin Smit op Den Haag FM.