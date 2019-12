Haagse PVV opnieuw in de bres voor uit-supporters ADO-Ajax

Nu fans van ADO Den Haag weer welkom lijken te zijn in Amsterdam bij wedstrijden tegen Ajax wil de Haagse PVV dat ook supporters uit 020 weer welkom zijn in het Cars Jeans Stadion. “Ik hoop dat ADO en Den Haag snel volgen en dat wij de Ajax-supporters ook weer in Den Haag mogen verwelkomen”, zegt raadslid Karen Gerbrands in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM: “Het is veel leuker voor de sfeer in het stadion als van beide teams supporters aanwezig zijn.”

Gerbrands heeft opnieuw schriftelijke vragen gesteld richting het stadsbestuur. Het raadslid verwacht geen problemen met veiligheid rondom de wedstrijd van ADO tegen Ajax. “We zijn nu al tien jaar verder zonder supporters en het wordt tijd. Zijn er mensen die rotzooi trappen, dan kunnen we die er met alle technologie zo uitpikken.”

Het is niet de eerste keer dat de Haagse PVV-fractie pleit voor het toestaan van de Amsterdamse supporters, dat gebeurde ook al in april van 2019. Dat voorstel werd toen enkel gesteund door de PVV. “Al moeten we het nog tien keer vragen, we blijven het gewoon proberen.”

Luister hier naar het gesprek met Karen Gerbrands op Den Haag FM.