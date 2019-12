Vandaag en morgen bijeenkomst in wijkcentrum na dood Bilal

The Student Hotel organiseert gratis kerstdiner voor “Hagenaars die wat extra gezelligheid kunnen gebruiken”

The Student Hotel op de Hoefkade organiseert maandag een groot kerstdiner voor stadsgenoten die tijdens de kerstdagen wat extra gezelligheid kunnen gebruiken. Organisators Frederique de Zeeuw en Nicole Claessen bieden een gratis driegangenmenu en een avondvullend programma aan.

“December is dé maand om aan een ander te denken, en daarom nemen we het heft in eigen handen om dit diner te organiseren”, vertellen organisators Frederique en Nicole op Den Haag FM. De ruim negentig bezoekers kunnen deelnemen aan één van de drie workshops die gegeven worden. ArtNight biedt een cursus schilderen aan en na afloop mogen de deelnemers hun schilderij meenemen, brouwerij De Prael verzorgt een bierproeverij de School voor Eenzijn geeft de workshop ‘Real Connection’.

Na de workshops begint het diner onder het genot van een optreden van Comedy City. Na afloop speelt een band van het Koninklijk Conservatorium de avond tot een einde.

Luister hier naar het interview met Frederique de Zeeuw en Nicole Claessen op Den Haag FM.