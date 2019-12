Tips van topkok Pierre Wind voor het lekkerste kerstdiner

Gourmetten met de hele familie, of een samengesteld diner van gerechten meegenomen door de vrienden en familie. Iedereen heeft zo zijn eigen tradities voor het kerstdiner. Voor de Hagenaars in de laatste categorie belde Den Haag FM ter inspiratie met Haagse topkok Pierre Wind.

Zoals van de actieve kok gewend zijn loopt hij over van de ideeën voor gerechten die wellicht een beetje apart klinken, maar heerlijk smaken. In plaats van een toastje met filet americain stelt Pierre iets anders voor. “Neem wat plakken kerststol en rooster die, laat dat even afkoelen en smeer en er dan een laagje crème fraîche op en beleg het met gerookte zalm.”

De topkok heeft onlangs ook een nieuwe tosti-variant bedacht: de BJ tosti. Die is uitermate geschikt als voor- en bijgerecht of om als borrelhapje te serveren. “Het is gewoon een tosti, maar daarna door de bloem geslagen, ondergedompeld in bierbeslag en dan gefrituurd. Mensen kwijlen van genot aan tafel”, aldus Wind.

Luister hier naar alle kerstdiner-tips van Pierre Wind op Den Haag FM.