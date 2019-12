The Student Hotel organiseert gratis kerstdiner voor “Hagenaars die wat extra gezelligheid kunnen gebruiken”

Maandag en dinsdag bijeenkomst in wijkcentrum na dood Bilal

In wijkcentrum Laakhavens in Laak is maandag en dinsdag gelegenheid om samen te komen na het overlijden van de voetballer Bilal (20). De man kwam zaterdagavond om het leven bij een steekpartij op de Goudriaankade.

Zondag kwamen al ruim tweehonderd mensen bijeen op het terrein van voetbalclub H.V.V. Laakkwartier. Bilal was daar speler in het eerste elftal.

Na de bijeenkomst liep een groep mensen zondagmiddag een tocht door de wijk naar het Vadercentrum aan het Jonckbloetplein, waar een condoleanceregister is geopend. Daarna werd de route vervolgd naar de Goudriaankade, waar Bilal is doodgestoken. Inmiddels zijn er vier mannen opgepakt voor de steekpartij.