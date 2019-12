‘1 Team’ van De Kraaien en Outsiders trekt veel bekijks op YouTube

In vijf dagen tijd is de protestsong ‘1 Team’, gemaakt door De Kraaien en Outsiders, al ruim 190.000 keer bekeken op YouTube. De Haagse artiesten maakten het nummer om te laten zien dat de vreugdevuren tijdens de jaarwisseling meer zijn dan alleen het stoken van een vuurtje. “Ik wist wel dat de plaat gewoon goed was, maar het is toch een plaat met een boodschap. ik had wel gehoopt dat de rest van Nederland hem ook zou oppakken”, zegt Cem Araci van Outsiders in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

“Natuurlijk gaat het over de vreugdevuren, maar het staat symbool voor zoveel meer. Nederland is er een ster in geworden om volksvermaak af te pakken”, zegt Cem. “We brengen een ode aan de vreugdevuren en creëren een stukje bewustzijn om afleiding te krijgen van alle toestanden van de afgelopen weken”, zei Bernd Gansebev van De Kraaien eerder tegen Den Haag TV. “Het vreugdevuur mag geen herinnering worden.”

Begin december werd duidelijk dat het stadsbestuur geen vergunningen kon verlenen voor het organiseren van vreugdevuren tijdens de jaarwisseling. “We gaan het meemaken”, aldus Cem over de komende jaarwisseling: “Ik denk -ik hoop het niet- dat we dit jaar een aardig rumoerig Oud & Nieuw gaan krijgen. Daarna kan het twee kanten opgaan. Dat kan een reden zijn om het nooit meer te doen, dat zou heel dom zijn wat mij betreft. Het kan ook een reden zijn om ze als een speer -die vreugdevuren- weer terug te brengen.”

Luister hier naar het gesprek met Cem Araci op Den Haag FM.