ADO Den Haag stelt Engelsman Alan Pardew aan als nieuwe trainer

De 58-jarige Engelsman Alan Pardew is de nieuwe trainer van ADO Den Haag. Dat maakt de club dinsdag bekend via haar website. Pardew neemt het roer over van interim-trainer Dirk Heesen. Chris Powell komt met Pardew mee als assistent-trainer.

Via de website van ADO laat Pardew weten dat hij blij is met zijn aanstelling: “Het is een mooie en warme club, waar alles begint met werklust en passie. De ploeg zit in een moeilijke periode, maar we gaan er alles aan doen om het tij te keren”, aldus Pardew.

Algemeen directeur Mohammed Hamdi is erg te spreken met de komst van Pardew. “Tijdens de gesprekken zijn we zeer enthousiast geraakt over de voetbalvisie van Alan en de manier waarop hij de weg omhoog denkt te kunnen vinden met ADO Den Haag”, laat Hamdi weten via de website van de club. “We heten Alan en Chris van harte welkom.”

Toen begin december hoofdtrainer Fons Groenendijk zijn ontslag indiende moest ADO op zoek naar een nieuwe trainer. Algemeen Directeur sprak onder meer met Maurice Steijn die bij Al Wahda al aan het begin van het seizoen op non-actief werd gesteld. Het was voor Steijn echter niet het juiste moment om in te stappen. Nu valt de keus dus op Pardew die tot het eind van het seizoen aan de club verbonden blijft.

Markant figuur

Pardew staat bekend als een markante voetbaltrainer. Als coach van het Engelse Crystal Palace kreeg hij veel hoon over zich heen toen hij een doelpunt vierde met een wat overdreven dansje. Verder kwam Pardew in opspraak toen hij een kopstoot uitdeelde aan Hull City-speler David Meyler als trainer van Newcastle United. Dat kwam hem te staan op een schorsing van zeven wedstrijden en een flinke boete. Pardew zat sinds april 2018 zonder club.