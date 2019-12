Dit is er te doen deze kerst in Den Haag, en meer

Geen zin om verplicht met de familie te gaan gourmetten? Ga je liever op pad met Kerstmis? We hebben wat alternatieven op een rijtje gezet! Van kerkdiensten tot dancefeesten.

Wil je de nostalgische kerstsfeer proeven in de Nieuwe Badkapel in Scheveningen? Dan kan je naar de Kerstnachtdienst Scheveningen dinsdagavond van 22.00 tot 23.15 uur. “Op deze avond lezen we het kerstverhaal over de geboorte van Jezus, afgewisseld met samen gezongen, bekende kerstliederen, zoals Stille Nacht en Komt Allen Tezamen.”

Op Kerstavond openen de deuren van de Grote Kerk in hartje Den Haag zich voor een bijzondere kerstnachtviering. Het thema van de dienst is ‘van wanhoop naar hoop’. “Fakenews, oude en nieuwe machthebbers, botsende meningen, onoplosbare knoop van problemen. Het houdt maar niet op. Kerstavond, het wordt stil op straat. Wij worden stil. We steken een kaars aan. De geboorte van een kind. Van wanhoop naar hoop.” Vanaf 21:00 uur is de kerk open en kun je een kaarsje aansteken. Vanaf 21:30 uur is er muziek. En om 22:00 uur begint de feestelijke viering.

Op Eerste Kerstdag kan je natuurlijk naar Scheveningen voor het Cool Event. Onder andere de ijsbaan is geopend. Op de 600 m2 overdekte ijsbaan voor het Kurhaus kan jong en oud iedere dag van 10:00 tot 22:00 uur schaatsen. Op het strand naast de Pier zijn ijssculpturen te zijn. Het thema dit jaar is “Frozen Magic”.

Meer cultuur? Duik dan het Zuiderstrandtheater in voor A Christmas Carol van De Dutch Don’t Dance Division & Residentie Orkest. De laatste kaarten zijn nu in de verkoop. Of misschien ben je meer van de popmuziek? OG3NE staat in het Kurhaus voor een kerstconcert. Er zijn alleen nog kaarten voor Tweede Kerstdag. Het Groot Kerstcircus is er trouwens ook gewoon. Diverse kaarten zijn nog te koop.

Tot slot zijn er ook diverse dancefeesten met kerst. Zo kan je dinsdag, woensdag of donderdag naar Magistrat voor een dancefeest in kerstsfeer.