FNV wil praten over ‘noodzaak tot winkelen’ tijdens kerst

Voor de een betekent de kerst dat je twee dagen vrij bent en dat er daardoor tijd is voor familie. Dat geldt echter niet voor iedereen; steeds meer winkels zijn gewoon open, zoals bijvoorbeeld veel Haagse supermarkten. Dat is geen goede zaak, vindt de Scheveningse Linda Vermeulen van FNV. “Het is voor veel klanten makkelijk, maar ik spreek best veel winkelmedewerkers die met kerst toch liever vrij zijn.”

“Wat je toch vaak merkt is dat medewerkers onder een sociale druk staan om toch te komen werken”, zo vervolgt Linda haar betoog. “Wat ook meespeelt is dat de lonen in winkels erg laag zijn. Er is dus heel weinig waardering voor winkelmedewerkers, dan is het wel heel veel gevraagd om ook met kerst te werken.”

Bij RTL Z werd dinsdag geconstateerd dat er steeds meer gewerkt wordt tijdens feestdag. “Ik denk dat het goed is dat we met elkaar gaan praten over wat we belangrijk vinden; met elkaar kerst vieren of kunnen shoppen”, zo stelt Vermeulen in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM..

