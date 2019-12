Uitvaart en stille tocht in Laak voor Bilal

Haagse Egelopvang luidt noodklok om bladblazers; “Straks is het einde verhaal”

De Haagse Egelopvang luidt de noodklok; door het bladblazen in natuurgebieden zou de Haagse egel binnenkort misschien wel verleden tijd kunnen zijn. Onder meer omdat het hoofdgerecht van de puntige diertjes, bestaande uit insecten tussen de bladeren, alle kanten op wordt geblazen.

“Juist nu beginnen egels meer voedsel te verzamelen voor de winter”, zegt Drieka Rog van de Haagse Egelopvang. “Daarbij komt dat ze de bladeren en takjes nodig hebben om holletjes te maken voor hun winterslaap. Als ze niet genoeg eten hebben, worden ze misschien wel helemaal niet meer wakker na de winterslaap.”

Ook de Partij voor de Dieren Den Haag is niet blij met de bladblazers. “Ten eerste omdat ze het ecologische proces verstoren waarbij kleine zoogdiertjes als egels geen insecten meer kunnen vinden om op te eten, die tussen de bladen leven,” zegt raadslid Robin Smit. “Waar mogelijk zouden we de bladeren gewoon moeten laten liggen. Maar ook zorgen ze voor vieze benzine-uitstoot, en maken ze een hoop kabaal. Wat goede alternatieven zouden zijn? Je hebt ook elektrische bladblazers, en anders kan je altijd nog met de bezem of hark aan de slag.”