Honderden bezoekers verwacht bij Grote Kerk tijdens nachtdienst op vooravond Kerstmis

In de Grote Kerk wordt dinsdag, op kerstavond, om 22.00 uur kerstnachtdienst gehouden. De dienst bestaat uit verhalen vertellen, zingen en de toegang is gratis. “Het kerstverhaal is voor iedereen, of je nu gelooft of niet”, vertelt dominee Jacob Korf op Den Haag FM.

Tegen de 800 mensen bezoeken jaarlijks de dienst in de Grote Kerk. “In tijden van narigheid die mensen kunnen ervaren is het kerstverhaal bij uitstek geschikt om de durf om te leven weer te vinden”, aldus Korf.

Vanaf 21.00 uur zijn de deuren geopend en kunnen bezoekers een kaarsje aan steken en vervolgens begint de feestelijke viering met liederen en natuurlijk het kerstverhaal. Na de viering kun je nog gezellig napraten onder het genot van een glaasje glühwein en chocolademelk.

Foto: Jan Bierens

Luister hier naar het interview met Jacob Korf op Den Haag FM.