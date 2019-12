Juwelier overvallen aan Paul Krugerlaan

Juwelier Khemai aan de Paul Krugerlaan in Den Haag is dinsdagochtend overvallen. De politie is op zoek naar twee daders, die een grote rood-geruite boodschappentas bij zich hadden.

Wat er precies is gebeurd en of er buit is gemaakt, kan de politie nog niet zeggen. Er is een signalement van de overvallers verspreid. Beide mannen zijn licht getint. Eén van hen is kaal. Wie iets heeft gezien van de overval, wordt gevraagd zich te melden.