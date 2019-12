Politie schiet bij arrestaties in Den Haag

De politie heeft twee waarschuwingsschoten gelost om twee verdachten te kunnen aanhouden. Dat gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag in de Herman Costerstraat, in de buurt van de Haagse Markt.

De politie laat weten dat er rond 0.35 uur sprake was van een ‘verdachte situatie’ in een horecagelegenheid. Na het lossen van de schoten, konden agenten de twee verdachten inrekenen. De politie heeft nog niet bekend gemaakt waar het tweetal van wordt verdacht.