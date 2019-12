Dit is er te doen deze kerst in Den Haag, en meer

Zo’n 40 gebiedsverboden rond Oud en Nieuw in Den Haag

Zo’n 40 mensen hebben voor de dagen of weken rond de jaarwisseling een gebiedsverbod gekregen. Dat melden de gemeente Den Haag en het Openbaar Ministerie. Het OM heeft ‘meer dan 2’ gebiedsverboden opgelegd, laat een woordvoerder weten. De overige maatregelen zijn opgelegd door de rechtbank of de gemeente.

Onder het totaal vallen mensen die in januari al een gebiedsverbod hebben gekregen voor de komende jaarwisseling, als onderdeel van de straf die ze kregen opgelegd van de kantonrechter, omdat ze zich bij de vorige jaarwisseling hebben misdragen. Daarnaast hebben enkele tientallen mensen die eind november en begin december werden opgepakt bij de ongeregeldheden in de wijk Duindorp ook een gebiedsverbod.

De eerste maatregel die werd opgelegd aan één man uit de groep die enkele weken geleden is opgepakt, loopt tot 31 december middernacht. Maar volgens een woordvoerder van de gemeente lopen de meeste verboden door tot Nieuwjaarsdag midden op de dag. Een deel van de verboden duurt drie maanden, in sommige gevallen dus tot in februari.