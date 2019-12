Brokstukken in boom na explosie auto

Een auto op de Laan van Poot in Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag compleet verwoest na een explosie. Het voertuig met een Pools kenteken stond op een verlaten parkeerplaats in de straat. Waarschijnlijk is er een vuurwerkbom onder de auto gegooid.

Onder meer de Forensische Opsporing en een eenheid van Wapens, Munitie en Explosieven deden onderzoek naar de explosie in de Haagse Vogelwijk. Brokstukken van de auto hingen zelfs in de bomen van het Westduinpark. De restanten van de auto zijn door een berger van de politie meegenomen voor verder onderzoek. Er raakte niemand gewond bij de explosie.