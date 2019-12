Massale belangstelling voor herdenking doodgestoken Bilal (20)

Brokstukken in boom na explosie auto

Honderden belangstellenden hebben woensdag bij H.V.V. Laakkwartier afscheid genomen van Bilal Aydin. De 20-jarige speler van het eerste elftal kwam zaterdag om het leven bij een steekpartij. Na de herdenking op het hoofdveld liepen de aanwezigen in een stoet naar de Goudriaankade, de plaats van de fatale steekpartij.

Op het veld werd door middel van een gebed afscheid genomen van Bilal. De kist met het lichaam van de overleden voetballer werd het hoofdveld van de club opgedragen, waar honderden familieleden en vrienden zich rond de kist verzamelden. Onder meer de broer van Bilal en een afgevaardigde van het Turks consulaat hielden een toespraak.

Door de belangstelling voor de herdenking was het erg druk rond het complex van de voetbalvereniging. Op last van de politie moest buslijn 22, die langs het voetbalveld komt, omrijden.

Verslagenheid

De verslagenheid in de wijk is groot door het overlijden van de geliefde voetballer van Laakkwartier. Volgens buurtgenoten kwam Bilal om het leven nadat hij probeerde een ruzie te sussen. Zondag volgde al een eerste herdenkingstocht door familie en vrienden, op eerste kerstdag werd er via een gebed opnieuw stilgestaan bij het overlijden van de voetballer. Na de herdenking gaat het lichaam van Bilal naar Turkije, waar hij begraven zal worden.

Voor de steekpartij had de politie in eerste instantie vier verdachten gearresteerd, maar een van hen is inmiddels vrijgelaten. Er zitten nu nog drie 19-jarige Haagse jongens vast. De politie doet met ongeveer 25 rechercheurs onderzoek naar wat er zich heeft afgespeeld op de kruising van de Rijswijkseweg en de Goudriaankade.