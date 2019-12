Het Plein wordt zaterdag overspoeld met liefde

Het Plein in Den Haag is zaterdagmiddag van 12.30 tot 15.00 uur het toneel van het verspreiden van liefde. De Utrechtse Miranda Roijakkers is initiatiefnemer van het gebeuren, zaterdagmiddag is zij met een aantal vrijwilligers in Den Haag om in gesprek te gaan met mensen over zaken als eenzaamheid, ook staat er een groepsknuffel op het programma. “Den Haag heeft gewoon liefde nodig”, zo stelt Miranda.

“Als ik kijk naar de media kijk dan komen we wel wat liefde tekort in ons land”, vertelt Miranda in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM over haar actie om dat gebrek aan te vullen. “Ik heb een heel groot roze hart gemaakt.” Met dat hart is ze herkenbaar te vinden op het Plein. “Daar kunnen we dan een groepsknuffel doen of in gesprek gaan met elkaar.”

Den Haag is niet de eerste stop van de liefdesverspreiding van Miranda, eerder was ze al te vinden in Den Bosch, Maarssen en Breda. “Er zijn veel mensen die ergens mee zitten. Het is heel hard nodig om er meer voor elkaar te zijn. Dat is waar het om draait.”

Luistrer hier naar het gesprek met Miranda Roijakkers op Den Haag FM.