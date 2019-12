Klaar met je kerstboom? Dit zijn de mogelijkheden

Wanneer je direct na de kerstdagen van de boom in je kamer af wilt moet je hem deze week zelf brengen naar het afvalbrengstation aan de Plutostraat of De Werf. Dat laat de gemeente weten op haar website.

Den Haag komt in het nieuwe jaar pas de bomen ophalen, daar wordt op 2 januari mee begonnen. Op de gemeentelijke huisvuilkalender is te zien wanneer er in jouw buurt bomen worden opgehaald.

In de stadsdelen Scheveningen en Escamp is er wel al de mogelijkheid om je boom direct na de Kerst in te leveren, dat kan bij de inleveractie Verloot je boompje. De actie waarbij je een kerstboom kunt inleveren om kans te maken op verschillende prijzen loopt van zaterdag 28 december tot en met zondag 5 januari, daarna wordt via de website bekendgemaakt wie een prijs heeft gewonnen.