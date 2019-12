Vuurwerkvoorlichting voor Schilderswijkse jongeren van Stichting Jeugdwerk

Stichting Jeugdwerk licht vrijdag in Buurthuis SamSon de jeugd van de Schilderswijk in over het gevaar van vuurwerk en hoe je er veilig mee om kunt gaan. Daarbij delen ze ook gratis vuurwerkbrillen uit. “We willen graag alle jongeren in januari weer in beide ogen kunnen kijken”, vertelt Peter de Zwaan van de stichting op Den Haag FM.

In de aanloop naar oud en nieuw geeft Peter voorlichtingen in samenwerking met andere organisaties in de Schilderswijk. “We hebben een werkgroep opgezet die een presentatie met een quiz heeft ontwikkeld waar ook prijzen aan verbonden zijn. Dat werkt goed”, vertelt De Zwaan.

De afgelopen jaren heeft de stichting geregeld vuurwerkbrillen uit gedeeld en dat begint zijn vruchten af te werpen. “We zien steeds meer dat de bril ook echt gedragen wordt.” Een trend die landelijk ook toeneemt. Volgens een enquête van opticien Pearle draagt bijna de helft van de jongeren een vuurwerkbril bij het afsteken en een kwart bij het kijken terwijl iemand anders vuurwerk afsteekt.

De voorlichting in Buurthuis SamSon is vrijdag van 16.00 tot 18.00 uur en op oudejaarsavond zelf biedt de stichting een avondvullend programma aan van 20.00 tot 02.00 uur.

