ME ingezet op Scheveningen, twee aanhoudingen

De mobiele eenheid is vrijdagavond laat in actie gekomen op Scheveningen. Volgens de politie hing er een ‘grimmige’ sfeer en gooiden jongeren met vuurwerk. Ook waren er meerdere brandjes, die door de brandweer zijn geblust. Twee Hagenaars van 17 en 19 jaar zijn aangehouden.

Vanaf het Doctor de Visserplein werd volgens de politie zwaar illegaal vuurwerk naar een politievoertuig is gegooid. De bestuurder kon nog net op tijd wegrijden, waardoor het projectiel niet onder de wagen ontplofte. De agenten hebben aangifte gedaan en de politie is op zoek naar getuigen.

Tijdens ongeregeldheden in de Haagse wijk Duindorp, op dinsdag 3 december, werd er een vuurwerkbom naar een politiebus gegooid. Zeven agenten zaten op dat moment in de wagen. Ze raakten niet gewond, maar hadden wel last van hun gehoord. De politie is nog steeds op zoek naar de verdachten.