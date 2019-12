Paar honderd man lopen mee in fakkeloptocht

Een paar honderd man heeft zich zaterdagavond verzameld op het Van Sint Aldegondeplein in Scheveningen voor een fakkeloptocht naar het strand. De tocht is georganiseerd door de bouwers van het vreugdevuur in Scheveningen, dat dit jaar niet doorgaat.

Met de fakkels in de lucht en het nummer ‘1 Team’ van de Kraaien door de speakers vertrok de groep rond 19.00 uur. De sfeer is gemoedelijk. De fakkeloptocht trekt door de wijk en zal ruim een uur later eindigen op het Scheveningse strand.

De organisatie hoopt met de tocht geld in te zamelen om zo hulp in te kunnen schakelen om een vreugdevuur volgend jaar weer mogelijk te maken.

