“Partijbestuur Groep de Mos reageerde niet goed in Haagse corruptiezaak”

Het partijbestuur van Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft volgens de Haagse VVD-partijleider Boudewijn Revis niet goed gereageerd toen de Haagse corruptiezaak aan het licht kwam. “Zo’n partijbestuur, zo’n partijvoorzitter, moet daar op een bepaalde manier van nemen”, zei Revis in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

Begin oktober viel de rijksrecherche op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) de woningen en werkkantoren van de twee wethouders, een Groep de Mos-raadslid en drie Haagse ondernemers binnen. Het OM verdenkt ze van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim.

“Afstand nemen”

Volgens Revis was dat voor het partijbestuur een moment geweest om in actie te komen. “Die moet daar op een bepaalde manier afstand van nemen, om te laten zien dat mensen nog steeds kunnen vertrouwen in de partij. Natuurlijk mogen Richard de Mos en Rachid Guernaoui zichzelf verdedigen met advocaat – dat hoort in deze rechtstaat – maar de partij zelf heeft er, denk ik, niet goed op gereageerd.”

Een partijbestuur is volgens Revis van belangrijke waarde bij integriteitskwesties. “Ik denk dat daar een partijbestuur voor is. Ik heb bij mijn eigen partij, de VVD, de ervaring dat ons lokale bestuur daar bovenop zit en ook van raadsleden en wethouders eist dat ze op een bepaalde manier hun integriteit aantonen, daar gesprekken over aangaan, er is een vertrouwenspersoon, er wordt ingegrepen als het fout gaat.”

Integriteitskwesties bij VVD

De VVD is na meerdere integriteitskwesties extra scherp, vertelt Revis. “Als je naar de landelijke VVD kijkt – mensen lachen er vaak om: dat is die partij met al die schandalen – maar als er wat gebeurt bij de VVD, dan mikken we die persoon er meteen uit of die wordt in de wachtkamer gezet totdat duidelijk is of er iets aan de hand is of niet. Maar de partij kan ondertussen door en dat is in het belang van het land en de stad. En dat zou Hart voor Den Haag ook moeten doen, want mensen putten toch hoop uit die manier van politiek bedrijven.”

De mogelijkheid dat het partijbestuur van Hart voor Den Haag/Groep de Mos zich wellicht achter de schermen heeft geroerd, doet daar voor Revis niets aan af. “Ik heb er niets van gemerkt, ik weet niet eens wie de voorzitter is en ik heb ook niets aan het gedrag gezien waarin je ziet dat er geleerd is.”