VVD verliet onderhandelingstafel tijdens formatie

Tijdens de gesprekken voor een nieuw stadsbestuur in Den Haag is de VVD weggelopen van de onderhandelingstafel. Dat onthulde wethouder Boudewijn Revis (VVD) in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

In oktober viel de coalitie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks uiteen, nadat drie coalitiepartijen het vertrouwen opzegden in coalitiepartner Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Inmiddels is er een nieuwe coalitie met de partijen VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA en hebben ze het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd.

Het verhogen van de OZB was voor de VVD een zeer pijnlijk punt. “Soms zijn we niet alleen maar vriendjes en eten we M&M’s, maar we slaan ook wel eens met de vuist op tafel of we zeggen: ‘We slaan de boeken nu even dicht en we lopen even weg, want zo gaan we niet verder’. Dat moet je niet teveel doen. Je moet soms een grens aangeven, zodat ook voor iedereen duidelijk is dat je moeilijke punten hebt en dat je een ondergrens hebt. Dat geldt voor alle partijen, de pijn moet een beetje eerlijk verdeeld zijn. Ik denk dat de OZB-verhoging geen euro meer had moeten zijn, want dan was de VVD er niet mee akkoord gegaan.”