Billie Eilish en Lizzo in Jaaroverzicht De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond tussen 19:00 en 22:00 een extra lang jaaroverzicht met de beste singles en de beste albums van 2019.

2019 was muzikaal gezien het jaar van de doorbraak van Lizzo, Billie Eilish, S10 en Big Thief. Zondagavond hoor je een extra lang jaaroverzicht waarin nog veel meer artiesten in allerlei genres voorbij komen. Pop & electro met Lana Del Rey, Krezip, Naaz, James Blake & Rosalia. Punk & indie met Fontaines DC, girl in red, Vampire Weekend en Jacob Banks. Rap & soul met Anderson Paak, Rapsody, Little Simz, Jamila Woods, Nicole Bus, Hozier en Michael Kiwanuka. Folk & roots met Ilse de Lange, The Gloaming, Glen Hansard, Passenger, Andrew Bird, Leonard Cohen en Marike Jager.

De Nieuwe Van Nierop wordt deze zondagavond van 19.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is het 1e uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Na afloop is het 2e uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Na afloop is het 3e uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).