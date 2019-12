Gewonde bij steekpartij in Convivastraat, verdachte spoorloos

Bij een steekpartij in de Convivastraat is zondagavond een gewonde gevallen. De steekpartij vond rond 18.45 uur plaats. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een deel van de straat afgezet en doet onderzoek naar het incident.

De dader is spoorloos, aldus een woordvoerder van de politie. Het slachtoffer zou volgens getuigen in de nek zijn gestoken zijn. De politie kan dat niet bevestigen. ‘De steekpartij heeft zeer vermoedelijk plaatsgevonden in een auto’, aldus de politiewoordvoerder. ‘We doen onderzoek en kijken of er getuigen zijn.’ Van de verdachte is nog geen duidelijk signalement.