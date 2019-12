Agenten bekogeld met stenen en vuurwerk in Duindorp

De mobiele eenheid heeft maandagavond in Duindorp opgetreden nadat agenten werden bekogeld met vuurwerk en stenen. De politie heeft twee mensen aangehouden die zich niet konden identificeren. Dat meldt de politie maandagavond.

Agenten controleerde korte tijd al het verkeer op de in- en uitgaande wegen. De afgelopen weken is het onrustig in Den Haag.

Foto: Archief.