Thunderkings en oliebollen vliegen over toonbanken; Den Haag maakt zich op voor de jaarwisseling

Dit zijn de vuurwerkvrije zones in Den Haag

De gemeente Den Haag kent een aantal plekken waar tijdens de jaarwisseling ook geen vuurwerk mag worden afgestoken; de vuurwerkvrije zones. Dit zijn gebieden waar het verboden is vuurwerk af te steken. Het gaat vooral om ziekenhuizen, stadsboerderijen en het festivalterrein Hofvijver,

Bewoners konden ook zelf een vuurwerkvrije buurt of straat organiseren. In zo’n vuurwerkvrije buurt hangen bewoners borden op. De gemeente en politie handhaven de afspraken in deze gebieden niet. De gemeente gaat uit van de kracht van bewoners zelf.

Centrum

Festivalterrein Hofvijver

HMC Haaglanden Medisch Centrum Westeinde ziekenhuis

Stadsboerderij Woelige Stal

Stadsboerderij Schildershoeve

Kinderboerderij ’t Beestenspul

Stadsboerderij Jacobahof

Escamp

Haga Ziekenhuis Leyweg

Stadsboerderij Op den Dijk

Stadsboerderij Herweijerhoeve

Buurtboerderij Nijkamphoeve

Dierencentrum Lozerlaan

Haagse Hout

HMC Haaglanden Medisch Centrum Bronovo ziekenhuis

Stadsboerderij Reigershof

Laak

Stadsboerderij Molenweide

Knaagdierenopvang Stieltjesstraat

Leidschenveen Ypenburg

Stadsboerderij Landzigt

Loosduinen

Stadsboerderij Kakelhof

Kinderboerderij Pluk

Vogelasiel de Wulp

Scheveningen

Stadsboerderij ’t Waaygat

Kinderboerderij Beestenboel Tesselweide

Segbroek

Haga Ziekenhuis Sportlaan / Juliana Kinderziekenhuis

Stadsboerderij Gagelhoeve