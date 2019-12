Voor John van Zweden is er één doelstelling voor trainer Pardew: “ADO in de Eredivisie houden”

Laakse jaarwisseling zonder vreugdevuur: “Ik heb buren aangeboden de auto achter het hek te zetten”

Met de jaarwisseling in aantocht ziet Leo Dommanschet van Leo’s Koffiehuis zijn omgeving langzaam maar zeker veranderen: “Er zijn nu al woonhuizen, een scooterzaak en de zonnebank in de Damasstraat die beschot gaan worden. Ik ben niet de enige die vreest dat het niet zo gezellig gaat worden.”, zegt Leo in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Ik heb sinds kort de sporthal hiernaast erbij, ik heb buren al aangeboden de auto achter het hek te zetten.”

Ook in Laak wordt met de jaarwisseling geen vreugdevuur georganiseerd. “Wat ik nu meemaak is dat de jeugd ’s avonds en ’s nacht buiten staat met luide muziek. Laat ze lekker ook, dan hebben ze nog iets. Normaal wordt het gecentraliseerd. Dan zit je in een plantsoen, nu midden in een straat. Het is alleen maar meer last voor bewoners.”

Zelf zit Dommanschet thuis, bij zijn wederhelft: “Ik ben 60, ik ga de straat niet meer op. Ik zit niet te wachten op ellende, ik ga het niet opzoeken.” Zijn koffiehuis zal voor het eerst gesloten zijn met de jaarwisseling. “Ik ga om acht uur dicht en ik ga lekker bij mijn vrouwtje zitten, met de hond. 1 januari zien we wel weer wat de schade is.”

Luister hier naar het gesprek met Leo Dommanschet op Den Haag FM.