Politie treft 300 kilo vuurwerk, kruisboog en nepvuurwapen na invallen

De politie heeft maandagochtend zes mannen aangehouden die ervan worden verdacht dat ze de afgelopen maand vernielingen hebben gepleegd en rellen hebben georganiseerd. Onder de verdachten is een 38-jarige Hagenaar die op dinsdagavond 3 december een stuk zwaar illegaal vuurwerk zou hebben gegooid naar een politiebus.

Direct na de zes aanhoudingen zijn er zeven woningen, een pakhuis, een auto en bestelbus doorzocht. Hierbij is ruim 370 kilo vuurwerk aangetroffen, waarvan 300 kilo in een op straat geparkeerde bestelbus lag. Het vuurwerk wordt onderzocht. Daarbij werden een aantal nitraatbommen en een lawinepijl gevonden. Verder ontdekten agenten een wapenstok, diverse steekwapens, een kruisboog en een nepvuurwapen. Ook vonden agenten duizenden euro’s aan contant geld en gebruikershoeveelheden harddrugs. Alle goederen zijn in beslag genomen en worden onderzocht.