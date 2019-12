Voor John van Zweden is er één doelstelling voor trainer Pardew: “ADO in de Eredivisie houden”

Thunderkings en oliebollen vliegen over toonbanken; Den Haag maakt zich op voor de jaarwisseling

Het jaarlijkse aftellen is weer begonnen, bijna knallen we het nieuwe jaar in. En daar komen zoals gewoonlijk weer veel vuurpijlen en oliebollen bij kijken. Daarom is Den Haag druk bezig met de voorbereidingen, en wordt er op 30 december alvast goed ingeslagen voor de jaarwisseling.

“Het is echt druk vandaag, we mogen absoluut niet klagen”, zegt Jessey Berg van vuurwerkwinkel Lekker Knallen. “Je merkt dat iedereen die hierheen komt altijd staat te popelen. Kinderen staan te springen en schreeuwen, vooral de thunderkings vliegen over de toonbank.. Het is weer even lekker kind zijn, dat is wat iedereen wil.”

Ook de oliebollenhandel draait weer op volle toeren, zo ook de oliebollenkraam op het Lorentzplein. “De sfeer zit er goed in, mensen hebben er zin in”, zegt oliebollenverkoper Robbert van Wely. Ondanks een inbraak in zijn kraam twee weken geleden, is men daar de dag voor oud en nieuw gewoon druk in de weer. “Ze hebben mijn koffiemachine en gereedschap meegenomen, net als een paar appelbignets. Ze hadden zeker honger. Maar hier denken we er echt niet aan om te stoppen hoor. Je merkt dat mensen hier zin hebben in de jaarwisseling, maar iedereen is wel alert.