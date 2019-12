Voor John van Zweden is er één doelstelling voor trainer Pardew: “ADO in de Eredivisie houden”

De tweede seizoenshelft moet voor ADO Den Haag stukken beter gaan verlopen, die verwachting heeft ADO-supporter John van Zweden nu zijn club op een zeventiende plaats in de Eredivisie staat. “We moeten niet vergeten dat we ook wel slechtere tijden hebben meegemaakt. Ik denk nog steeds dat de selectie goed genoeg is om zich zelfs zonder versterkingen te handhaven. Alleen heb ik niet het idee dat die gasten er alles voor doen en het vuur uit de schenen lopen. Wat dat betreft ben ik blij dat er nieuwe mensen voor de groep staan.”

De afgelopen maanden veranderde er veel bij de Haagse club; trainer Fons Groenendijk stapte voor de winterstop op, Manager Voetbalzaken Jeffrey van As moest het veld ruimen, directeur Mohammed Hamdi ontvouwde zijn plannen voor de club en in het nieuwe jaar start Engelsman Alan Pardew als nieuwe trainer. “Die man is natuurlijk best een icoon in Engeland”, zegt John daarover in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM: “Laat hem die gasten maar weer aan het voetballen krijgen.” De eerste wedstrijd onder leiding van Pardew is op 19 januari 2020, thuis tegen RKC. “Hij kan fris beginnen, nieuwe spelers halen met maar één doelstelling; ADO in de Eredivisie houden.”

Ook Martin Jol keerde terug bij ADO, als technisch adviseur. “Het is een icoon van de voetballerij. Die heeft een enorm netwerk om zich heen. Hij weet zó godsgruwelijk veel van voetbal. Als je dat bij de club kan halen dan is dat alleen maar welkom. Ik ben daar heel blij mee. Ik zie het jaar 2020 zo met vertrouwen tegemoet.”

