Duindorpers verwachten onrustige jaarwisseling: “De eerste die zich misdraagt wordt afgevoerd”

In Duindorp verwacht men een alles behalve rustige jaarwisseling. Maandagavond was de Mobiele Eenheid (ME) al in groten getale aanwezig in de wijk en ook de dagen ervoor was er veel reuring. “Ik verwacht dat er vanavond wederom veel politie zal zijn”, zegt voormalig voorzitter van het wijkberaad Leo Pronk.

Toen bekend werd dat het vreugdevuur in Duindorp dit jaar niet door kon gaan is er veel politie aanwezig geweest in Duindorp. Volgens Leo Pronk is dat als olie op het vuur. “Ik denk dat de eerste de beste die zich vanavond een beetje misdraagt in de boeien wordt geslagen en wordt afgevoerd”, zegt Pronk in Rob’s tussendoortje op Den Haag FM.

Provocerend

Dat er dit jaar niks is geregeld slaat volgens Pronk helemaal nergens op: “De gemeente had moeten kijken wat ze wel hadden kunnen doen. Ik verwijt de burgemeester dat hij alleen maar de stekker er uit heeft getrokken en politie naar de wijk heeft gestuurd”, zegt Pronk. “Dat is toch een beetje provocerend.”

Luister hier naar het interview met Leo Pronk op Den Haag FM