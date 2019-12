Kraaienpoten voor brandweerkazerne

Voor een brandweerkazerne in Den Haag zijn zogenoemde kraaienpoten gestrooid. Harde metalen objecten met als doel banden van voertuigen die er over heen rijden lek te rijden. Dat meldt Regio 15.

Wie de kraaienpoten neergegooid heeft is niet bekend. Een brandweerwagen die wilde wegrijden heeft volgens de calamiteitensite Regio 15 twee lekke banden gereden. Of het voertuig onderweg was naar een melding, is niet duidelijk. De politie is inmiddels een onderzoek gestart.

In een videoboodschap op Twitter zegt Jan Bron, commandant van dienst bij de jaarwisseling, dat de veiligheid van het eigen personeel voorop staat. ‘We verwachten dit jaar een wat ander oud en nieuw dan andere jaren en wat we hebben gezien in de aanloop maakt ons wel wat ongerust.’

Foto: Regio 15.